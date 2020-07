Foot - Mercato

Mercato : Le LOSC se fait tacler pour Jonathan David !

Publié le 20 juillet 2020 à 9h05 par La rédaction

En prévision du départ de Victor Osimhen vers Naples, Lille aurait entamé les démarches pour Jonathan David, attaquant de la Gantoise. Un intérêt que n’apprécie pas beaucoup le club Belge.