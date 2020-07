Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez confirme pour Jonathan David !

Publié le 18 juillet 2020 à 21h05 par La rédaction

Alors que Victor Osimhen est en partance pour Naples, Gérard Lopez a profité d’une conférence de presse pour confirmer l’intérêt du LOSC pour un certain Jonathan David.