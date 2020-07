Foot - Mercato

Mercato : Yaya Touré a été proposé en Ligue 1 !

Publié le 20 juillet 2020 à 8h49 par G.d.S.S. mis à jour le 20 juillet 2020 à 8h51

Désormais libre de tout contrat, Yaya Touré a été proposé aux dirigeants de Brest comme l’a annoncé le directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi.