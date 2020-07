Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste s’envole pour Eyraud pour la succession de Zubizarreta

Publié le 20 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Toujours à la recherche de son « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud va devoir faire une croix sur Michael Emenalo.

Le 14 mai dernier, l’OM annonçait sa séparation avec Andoni Zubizarreta, qui occupait alors le poste de directeur sportif. Un changement qui amorce la phase 2 du projet McCourt. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud cherche donc un remplaçant à l’Espagnol, un « Head of Football ». Mais reste à trouver l’heureux élu et pour le moment cette quête est très compliquée. Depuis de longues semaines, ce dossier d’Eyraud anime l’actualité de l’OM sans qu’un candidat ne se dégage réellement. Et dans cette recherche, il va falloir barrer le nom de Michael Emenalo, alors que Le 10 Sport vous révélait que les Phocéens pensaient à lui.

« J’aimerais avoir l’opportunité de revenir dans un club sérieux, idéalement en Premier League »