Mercato - PSG : Leonardo est fixé dans ce dossier colossal !

Publié le 20 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes priorités du PSG pour cet été, Ismaël Bennacer devrait être retenu coûte que coûte par le Milan AC qui semble déterminé à le conserver.

Désireux de renforcer l’entrejeu du PSG cet été, Leonardo multiplie les pistes et notamment en Italie, son terrain de chasse favori. En plus de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), le directeur sportif parisien cible dans un registre plus défensif Ismaël Bennacer, et Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 7 juin dernier qu’il avait proposé 40M€ au Milan AC pour l’international algérien. Mais le club rossonero n’en démord pas et paraît déterminé à bloquer le PSG avec Bennacer…

Milan ne lâchera pas Bennacer