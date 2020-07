Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La Napoli lance un ultimatum pour Osimhen !

Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, semble commencer à s’impatienter pour Victor Osimhen.

Voilà plusieurs semaines déjà que nous vous avons annoncé que Victor Osimhen rejoindra le Napoli. Un accord a en effet été trouvé et en Italie on est de plus en plus confiant, en dépit de l’arrivée de l’Inter dans le dossier. Mais alors pourquoi ça prend autant de temps ? Il semble que ce qui retarde l’officialisation de ce dossier n’est autre que le changement d’agent de l’attaquant du LOSC, dont les affaires seraient désormais gérées par William D'Avila.

Le Napoli met la pression sur Osimhen et le LOSC

D’après les informations de Nicolo Schira, les contacts entre le Napoli et l’entourage de Victor Osimhen continuent et ce dossier devient de plus en plus chaud. Au sein du club napolitain, des tensions commenceraient toutefois à apparaitre. Le journaliste italien annonce en effet que le président Aurelio De Laurentiis souhaite que ce transfert soit bouclé avant la fin de la semaine ! Le LOSC souhaite également trouver un accord définitif et pousserait donc Osimhen vers Naples, mais les choses pourraient bien capoter au dernier moment si les choses trainent encore.