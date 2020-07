Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal… Le coup de gueule de Pierre Ménès !

Publié le 19 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Souhaitant racheter l’OM, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi le font clairement savoir en multipliant les sorties dans les médias. Une communication qui ne passe pas pour Pierre Ménès.

« Désormais, on sait qu’on fait sans Mourad. Les choses seront surement plus simples » . Voilà ce que déclarait le maire toulonnais Hubert Falco qui annonçait que Mourad Boudjellal se concentrait uniquement sur le projet de l’OM. Porteurs d’un projet de rachat avec des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi veulent racheter l’OM et ils le font savoir ces dernières semaines. En effet, leur communication se caractérise par une omniprésence dans les médias afin de détailler leur grand projet qu’ils souhaiteraient mettre en place pour le club phocéen. Une communication qui sort des sentiers battus dans le monde du football, mais qui ne plaît pas à tout le monde comme le montre le coup de gueule de Pierres Ménès sur Azur TV …

« Qu’est-ce qu’il connaît au football ? »