Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette piste colossale !

Publié le 21 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG a des vues sur Gianluigi Donnarumma. Mais le gardien italien a clairement laissé entendre qu’il ne bougerait pas du Milan AC cet été…

Malgré les très bonnes performances de Keylor Navas pour sa première saison au PSG, Leonardo aurait une petite idée derrière la tête depuis plusieurs mois et envisagerait d’attirer une doublure de renom pour préparer l’avenir à ce poste, Navas étant âgé de 33 ans. Et parmi les noms qui reviennent très régulièrement sur la short-list du directeur sportif du PSG, on trouve celui de Gianluigi Donnarumma (21 ans), son ancien protégé au Milan AC. Mais ce dernier semble avoir d’autres projets…

Donnarumma parti pour rester à Milan