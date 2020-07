Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 20 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs années dans le viseur du PSG, Gianluigi Donnarumma a affiché son envie de continuer l'aventure au Milan AC.

Leonardo va pouvoir rediriger, cette année, ses recherches de gardiens autre part qu’au Milan AC, lui qui avait déjà tenté lors de son premier passage à la direction sportive du PSG d'attirer Gianluigi Donnarumma dans la capitale française. Le directeur sportif parisien songerait toujours au gardien italien afin de remplir son objectif d'avoir un deuxième gardien de classe mondiale au Paris Saint Germain après Keylor Navas.

« Gagner autant de titres possibles ici »