Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour Donnarumma !

Publié le 18 juillet 2020 à 23h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, prodige du Milan AC, semble s’éloigner doucement mais surement du Paris Saint-Germain.

Avec Keylor Navas l’été dernier, Leonardo s’est attaché les services d’un gardien de très haut niveau. Pourtant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a d’autres cibles en tête. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma. Le gardien du Milan AC est une piste de longue date pour Leonardo. Il avait en effet déjà tenté de l’attirer au PSG lors de son premier passage et a une nouvelle fois essayé l’été dernier, avec un échange concernant Alphonse Areola.

Donnarumma/Milan jusqu’en 2023 ?