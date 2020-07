Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Niang, Slimani… Les priorités de Villas-Boas sont fixées, mais…

Publié le 21 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

En plus de renforts en défense, André Villas-Boas recherche un attaquant capable de jouer sur les ailes et en pointe. Néanmoins, l’OM ne semble pas avancer dans les dossiers M’Baye Niang et Islam Slimani.

Pour la première fois depuis sept ans, l’OM va participer à la prochaine édition de la Ligue des champions la saison prochaine grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1. Néanmoins, le club phocéen traverse une passe financière difficile. En effet, sur les trois dernières saisons, l’OM a affiché un déficit supérieur à 200M€. De quoi forcer le club à dégraisser cet été au moment où son Champions Project est à un véritable tournant avec sa participation en C1. D’autant plus qu’André Villas-Boas recherche à renforcer son effectif afin de ne pas faire de la figuration dans la reine des compétitions européennes. En plus d’un défenseur central, d’un latéral, André Villas-Boas voudrait un attaquant polyvalent pour occuper le couloir ou la pointe de l’attaque. Plusieurs pistes ont été activées, à l’instar de M’Baye Niang et de Islam Slimani. Mais elles ne mèneraient à rien jusqu’ici.

Ça se complique pour Niang et Slimani…