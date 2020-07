Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rien n’est fait dans le dossier Aubameyang !

Publié le 20 juillet 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que la Juventus, l’Inter ou encore le FC Barcelone se sont un temps intéressés au profil de Pierre-Emerick Aubameyang, l’avenir de l’attaquant d’Arsenal semble toujours aussi incertain. Son entraîneur Mikel Arteta commence cependant à s’impatienter.

Pierre-Emerick Aubameyang est le grand nom d’un effectif d’Arsenal bien loin de sa gloire d’antan. L’international gabonais porte littéralement le club londonien sur ses épaules. En témoigne son doublé face à Manchester City samedi soir (2-0) qui a permis à Arsenal d’accéder à la finale de la FA Cup qui aura lieu le 1er août prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Aubameyang est au coeur des spéculations. De grands clubs comme le FC Barcelone, l’Inter et la Juventus sont en embuscade comme le10sport.com vous l’a déjà révélé en exclusivité alors qu’Arsenal n’a pas encore dégainé une offre concrète, le club faisant face à de sérieux problèmes financiers. Une qualification en Ligue Europa permettrait indéniablement à Arsenal d’augmenter ses chances de prolonger le Gabonais. Entraîneur des Gunners , Mikel Arteta ne le sait que trop bien.

« Plus vite nous le faisons, pour moi personnellement, mieux c'est »