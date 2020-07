Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille royale dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 21 juillet 2020 à 9h30 par D.M.

Le Milan AC aurait contacté le FC Barcelone pour évoquer un possible transfert d’Emerson. Mais de nombreux clubs européens à l’instar de Tottenham, Newcastle ou encore le Bayer Leverkusen suivraient également la situation du latéral droit.

Recruté par le FC Barcelone et le Bétis lors du dernier mercato estival, Emerson a réalisé des prestations convaincantes en Liga cette saison. Prêté au club sévillan jusqu’en 2021, le latéral droit a obtenu du temps de jeu et a pu montrer ses qualités. De quoi pousser le FC Barcelone à le rapatrier cet été ? Certains médias espagnols ont indiqué ces dernières semaines que le club blaugrana pourrait, en effet, accueillir Emerson la saison prochaine, mais le joueur a tenu à mettre les choses au clair : « J'ai un contrat jusqu'en 2021 au Betis. Je peux aller au Barça en juin 2021, et mais jusque-là je reste ici. » Malgré cette déclaration, son avenir demeure toujours aussi incertain et de nombreux clubs seraient prêts à se l’offrir.

De nombreux clubs sur Emerson