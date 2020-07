Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aouchiche aurait pu snober Puel pour ce cador européen !

Publié le 21 juillet 2020 à 7h15 par Th.B.

Officiellement joueur de l’ASSE depuis lundi après-midi, Adil Aouchiche (18 ans) aurait pu troquer la tunique du PSG qu’il portait jusqu’ici pour celle de la Juventus.

« Je suis très heureux. C'est une immense fierté pour moi de signer à l'AS Saint-Étienne. Je rejoins un grand club de Ligue 1 porté par une incroyable ferveur populaire. Les supporters sont magiques. La ville respire le football. J'ai fait le bon choix. Cette passion donne beaucoup de force. Je donnerai le meilleur de moi-même » . Dans un communiqué publié sur le site de l’ASSE, Adil Aouchiche s’est enflammé lundi pour son arrivée dans le Forez. Formé au PSG où il a fait toutes ses classes, le jeune milieu de terrain de 18 ans a donc choisi Saint-Étienne pour la signature de son premier contrat professionnel où il est désormais lié jusqu’en juin 2023. Alors que le Bayern Munich ou encore le Bayer Leverkusen étaient sur le coup, comme le10sport.com vous l’avait récemment annoncé en exclusivité, Aouchiche aurait pu signer dans un autre grand club européen.

La Juventus aurait pu frapper un grand coup avec Aouchiche !