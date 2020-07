Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà un départ dans les tuyaux pour Claude Puel ?

Publié le 21 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Claude Puel est l’entraîneur de l’ASSE depuis octobre dernier. Néanmoins, alors que les résultats n’ont pas été au rendez-vous, le club ayant terminé à la 17ème place du classement, le cas Puel a beaucoup fait parler en interne. Et son profil plairait désormais à Watford.

En octobre dernier, Claude Puel succédait à Ghislain Printant sur le banc de l’ASSE et démarrait de la meilleure des manières en battant le rival lyonnais dans le derby rhodanien. Cependant, au fil de la saison, l’entraîneur français n’a pas su redresser la barre et le club stéphanois a d’ailleurs terminé à la 17ème place du classement de Ligue 1. De quoi pousser la direction des Verts à réfléchir de la suite, comme le10sport.com vous le révélait en avril dernier. Et à présent et bien qu’aucune manoeuvre de licenciement n’ait été initiée, une porte de sortie se présenterait à Claude Puel.

Après Leicester, Watford ?