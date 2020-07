Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sur le point de recruter un attaquant ?

Publié le 20 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 20 juillet 2020 à 11h19

Après l’arrivée d’Ivan Neyou, l’ASSE serait sur le point de boucler l’arrivée d’un attaquant venant du Portugal : Mehrdad Mohammad du Deportivo Aves.

Comme annoncé dans le 10 sport, Claude Puel souhaite renouveler son effectif avec des jeunes prometteurs. Une volonté qui se caractérise par les pistes qu’étudie le club stéphanois ces dernières semaines comme l’a montré l’arrivée d’Ivan Neyou prêté par Braga. Outre l’arrivée de l’ancien milieu de terrain passé par Sedan et Laval, la cellule de recrutement de l’ASSE ciblerait d’autres joueurs au Portugal comme Vincent Aboubakar du FC Porto. Toutefois, ces dernières heures, un nouvel attaquant aurait été ciblé et serait même tout proche de rejoindre l’ASSE…

Mehrdad Mohammad en approche !