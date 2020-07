Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait tenter un coup colossal au Real Madrid !

Publié le 21 juillet 2020 à 8h45 par B.C. mis à jour le 21 juillet 2020 à 9h22

Apprécié par Leonardo, Vinicius Jr pourrait être approché par le PSG durant le mercato estival, et le club de la capitale voudrait se servir de Neymar pour convaincre l'espoir brésilien de rallier la capitale.

Après avoir officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi, le PSG travaille d'arrache-pied en coulisse en vue du mercato estival, et les dossiers sont nombreux sur le bureau de Leonardo. Avec les nombreuses fins de contrat au PSG, l'Italo-brésilien désire en effet se renforcer dans tous les secteurs de jeu et vise ainsi dans l'idéal deux latéraux, un défenseur central, deux milieux de terrain et un attaquant. Et pour oublier Edinson Cavani, parti à l'issue de son bail, Leonardo pourrait tenter un gros coup au Real Madrid.

Leonardo veut convaincre Vinicius Jr