Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des retrouvailles entre Messi et Guardiola font déjà rêver…

Publié le 21 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi aurait pour le moment suspendu les discussions pour sa prolongation, son avenir à Barcelone a donc été remis en question. Et certains rêvent déjà de revoir le duo Messi-Pep Guardiola.

Lionel Messi n’a plus qu’un an de contrat au FC Barcelone. Ces dernières semaines, la direction blaugrana faisait donc tout pour prolonger l’Argentin, mais cela serait actuellement à l’arrêt. En effet, agacée par le climat actuel autour du club catalan, La Pulga aurait décidé de suspendre les discussions pour ce nouveau bail. De quoi alors ouvrir la porte à un possible départ libre à l’été 2021 et plusieurs rumeurs ont déjà fleuri à ce sujet. Beaucoup ont notamment imaginé des retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City.

« Tous deux ont formé une belle association au Barça »