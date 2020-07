Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : Mauricio Pochettino a refusé la Ligue 1 !

Publié le 21 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

Actuellement sans club, Mauricio Pochettino se cherche un nouveau défi. Et pour l’Argentin, ça ne devrait pas l’être en Ligue 1.

Le 19 novembre dernier, Mauricio Pochettino a payé les mauvais résultats de son équipe, étant ainsi remercié par Tottenham. Depuis, l’Argentin a pris un peu de recul avec le football, tout en restant à l’affût pour retrouver un banc de touche. A 48 ans, le technicien espère donc retrouver la lumière en rejoignant un grand club, lui qui dispose d’une belle cote sur le marché. Reste à connaitre sa destination… Très apprécié par Florentino Pérez au Real Madrid, Pochettino a notamment été annoncé du côté de la Ligue 1, que ce soit au PSG, ou même à l’OM ces derniers mois. Mais c’est un autre club hexagonal qui aurait essuyé un refus dernièrement.

L’AS Monaco recalée ?