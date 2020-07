Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara et Strootman dont déjà remplacés !

Publié le 21 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM semble bien parti pour perdre Boubacar Kamara et éventuellement Kevin Strootman durant le mercato estival, Pape Gueye semble déjà tout désigné pour s’imposer au poste de milieu défensif.

L’OM traversant une période assez délicate sur le plan financier, l’objectif du président Jacques-Henri Eyraud est très clair : vendre au mieux les joueurs disposant d’une belle valeur marchande, et tenter de se débarrasser des salaires les plus imposants. D’ailleurs, le poste de milieu défensif semble directement impacté puisque Boubacar Kamara dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts, tandis que l’OM semble également envisager une séparation avec Strootman qui est le plus gros salaire du vestiaire avec 500 000€ par mois. Mais qui occuperait alors le poste de milieu défensif cette saison ? La réponse semble déjà toute trouvée.

Gueye séduit déjà l’OM