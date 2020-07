Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces 85M€ qui pourraient contrarier Leonardo...

Publié le 20 juillet 2020 à 22h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo est déterminé à recruter Sergej Milinkovic-Savic ou Lorenzo Pellegrini cet été. En ce qui concerne l'Italien, la Roma aurait une stratégie pour bloquer son départ.

Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo souhaite toujours renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a identifié des profils bien précis. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du Milan AC est obnubilé par Sergej Milinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini. Toutefois, il pourrait se heurter à la volonté de Doha, qui réclame Ismaël Bennacer. En ce qui concerne Lorenzo Pellegrini, Leonardo pourrait avoir une autre épine dans le pied : l'AS Roma.

Un plan à 85M€ pour conserver Lorenzo Pellegrini ?