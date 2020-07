Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar... Quelle solution pour sortir de la crise ?

Publié le 21 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Cette saison, le FC Barcelone a traversé une période très compliquée, ponctué par un changement d’entraineur et qui s’est récemment terminée par une défaite face à Osasuna (1-2), qui a offert le titre au Real Madrid.

C’est le feu, en Catalogne. Le titre du Real Madrid de Zinedine Zidane en Liga est synonyme de défaite pour le FC Barcelone, qui semblait toutefois avoir senti arriver la crise, en limogeant Ernesto Valverde cet hiver. Ce n’est pourtant pas Quique Sétien qui a changé la situation. Non, l’entraineur de 61 ans semble justement être totalement incapable de gérer une équipe comme le Barça. D’ailleurs, les récents propos de Lionel Messi ont sonné comme une critiqué claire envers Sétien et son staff. « Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais » a expliqué Messi, après la défaite contre Osasuna, ce qui n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres. Désormais, il ne reste plus que la Ligue des Champions, qui échappe au Barça depuis 2015... avant un été de grands changements !

Il faudra faire des choix au FC Barcelone !