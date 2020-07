Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Zidane avec une piste du moment ?

Publié le 21 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Très en vue du côté de l’AS Roma, Nicolo Zaniolo serait dans les petits papiers de Zinedine Zidane pour renforcer le secteur de l’entrejeu du Real Madrid. La pépite italienne pourrait toutefois ne pas quitter la Serie A cet été...

A 21 ans, Nicolò Zaniolo est considéré comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération. Doté d’une très bonne vision du jeu mais aussi d’une excellente pointe de vitesse, Zaniolo rentre peu à peu dans les plans de Paulo Fonseca même si la relation entre les deux hommes ne serait plus au beau fixe. Dans le viseur du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain de Zinédine Zidane, le joueur italien aurait vu l’AS Roma ne rien exclure quant à son avenir...

Tout est dans les mains de l’AS Roma...