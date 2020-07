Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà la clé pour le transfert de Kylian Mbappé !

Publié le 21 juillet 2020 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que le Real Madrid continue de fantasmer sur Kylian Mbappé, le PSG surveillerait de son côté attentivement Vinicius Jr. Un intérêt qui pourrait à terme arranger les affaires des deux clubs...

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé restera au moins une saison de plus dans la capitale française. En effet, la direction parisienne n'a pas l'intention de s'en séparer cet été tandis que le Real Madrid est dans l'incapacité de financer une telle opération en pleine crise sanitaire comme l'a annoncé il y a quelques jours Florentino Pérez. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été », a-t-il confié au micro de la Onda Cero , avant d’être relancé sur la piste menant au numéro 7 du PSG : « Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose ». Nouvelle confirmation ce mardi, s'il en fallait une de plus, avec la sortie de Kylian Mbappé lui-même, présentant avec fierté la nouvelle tunique des Rouge et Bleu rendant hommage aux 50 ans du club de la capitale pour la saison prochaine. « Fier de pouvoir faire partie de ce nouveau chapitre de l'histoire du club », a notamment écrit Mbappé sur Twitter .

Le Real Madrid compte plus que jamais sur Mbappé

Néanmoins, le répit sera de courte durée pour le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid lorgne toujours le natif de Bondy et rêve de s'attacher ses services dans les prochains mois. À en croire la presse espagnole, Florentino Pérez ferait le forcing auprès de Kylian Mbappé et son entourage afin que le joueur de 21 ans ne prolonge pas avec le PSG. De l'autre côté, Leonardo et l'état-major qatari font leur maximum pour convaincre leur joyau de signer un nouveau bail. Cela serait même vu comme une priorité du côté de Doha. Mais pour l'heure, Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022, fait la soude oreille malgré les relances de son club. Plusieurs scénarios s'offrent alors au Real Madrid. Les dirigeants merengue pourraient tenter leur chance dès le prochain mercato estival, lorsque Kylian Mbappé n'aura plus qu'une année de contrat, afin de mettre la pression sur le PSG. Une technique qui avait fait mouche en 2019 lors du transfert d'Eden Hazard, Chelsea étant dans l'obligation de le vendre sous peine de le voir partir gratuitement l'année suivante. Dernièrement, OK Diario précisait que le Real Madrid pourrait également attendre une saison supplémentaire, soit en 2022, si le PSG campait sur ses positions pour mettre la main sur Kylian Mbappé, libre de tout contrat s'il ne renouvelle pas d'ici là. Une prime à la signature historique de 100M€ lui serait alors proposée, de quoi le faire entrer un peu plus dans l'histoire du football. Malgré sa patience, Florentino Pérez pourrait avoir un autre moyen de récupérer le champion du monde tricolore sans pour autant froisser le PSG.

Vinicius Jr pourrait-il tout débloquer ?