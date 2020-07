Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur l’avenir de Zidane !

Publié le 21 juillet 2020 à 9h00 par La rédaction

Zinédine Zidane est devenu entraîneur du Real Madrid il y a plusieurs années après avoir été joueur du club. Le président Florentino Pérez songerait maintenant à le voir à ses côtés à la direction du club. Un contrat à vie pourrait effectivement arriver sur la table de l’entraîneur français...

Le 4 janvier 2016, Zinédine Zidane devient le nouvel entraîneur du Real Madrid, remplaçant alors Rafael Benítez. Sa réussite au club merengue est immédiate puisqu’il est sacré champion d’Europe six mois après son entrée en fonction. Sa première saison en intégralité est tout aussi concluante puisque qu’en plus de remporter sa deuxième Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zidane termine en tête du championnat espagnol. Après son troisième sacre européen en mai 2018, l’entraîneur français annonce sa démission. A la suite de très mauvais résultats sur le plan européen ou encore national, le président Florentino Pérez fait appel à Zinédine Zidane. De retour sur le banc de la Casa Blanca en mars 2019, l’entraîneur français a de nouveau été sacré champion d’Espagne il y a quelques semaines. L’amour entre le Real Madrid et Zidane est très inqualifiable et le président du club merengue pourrait bien faire en sorte de le voir rester dans l’institution blanche toute sa vie...

« Ils vont lui faire un contrat de vie »