Mercato - PSG : Kylian Mbappé confirme la tendance pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2020 à 12h45 par G.d.S.S. mis à jour le 21 juillet 2020 à 12h49

Malgré l’intérêt persistant du Real Madrid à son sujet, Kylian Mbappé est bien parti pour rester au PSG cet été. Et l’attaquant français a confirmé cette tendance avec un message très explicit sur les réseaux sociaux…

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a des vues sur Kylian Mbappé et rêve d’attirer le jeune attaquant du PSG depuis plusieurs années. Toutefois, avec la crise sanitaire du Covid-19 qui a impacté l’ensemble des clubs, les finances actuelles ne permettraient pas au Real Madrid de pouvoir formuler une offre convenable au PSG pour attirer Mbappé. Le plan de Zinedine Zidane serait donc le suivant : attendre l’été 2021, lors l’attaquant français n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG, pour lancer la grande offensive. Et en attendant, Kylian Mbappé restera au PSG…

Mbappé ne bougera pas cet été

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux ce mardi midi, Kylian Mbappé réagit à la présentation du nouveau maillot du PSG pour la saison à venir, et l’international explique très clairement qu’il fera encore partie du projet cet été : « PSG 2020-2021. Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. Ensemble nous sommes invincibles », a lâché Mbappé.