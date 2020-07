Foot - Mercato

Mercato : Batshuayi prêt à entamer un bras de fer avec Chelsea ?

Publié le 21 juillet 2020 à 12h32 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2020 à 12h33

Chelsea ne compterait plus sur Michy Batshuayi et aurait voulu le vendre à West Ham. Mais l’attaquant belge aurait refusé de rejoindre le club anglais.