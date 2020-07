Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez peut souffler pour Zidane !

Publié le 21 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Alors que la piste Juventus a refait subitement surface, après les récents propos de Zinedine Zidane sur son avenir, le moment ne semble pas encore venu pour le coach du Real Madrid de s’envoler vers l’Italie.

Il y a des entraineurs qui semblent destiné, un jour ou l’autre, à recroiser la route d’un club. C’est le cas avec Zinedine Zidane et la Juventus. Depuis qu’il est devenu entraineur, le Français du Real Madrid est annoncé proche d’une possible arrivée sur le banc de la Juventus. Sa récente sortie sur son avenir n’a d’ailleurs fait qu’alimenter ces spéculations, effrayant au passage le président Florentino Pérez. « Personne ne sait vraiment ce qui va se passer » a lâché Zidane. « J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir ». Il n’en fallait effectivement pas plus pour emballer la presse italienne, qui a rapidement fait le parallèle avec la situation compliquée vécue par Maurizio Sarri à la Juve.

La sortie de Zidane a eu son petit effet à Turin

La Gazzetta dello Sport a en effet rappelé que les dirigeants de la Juventus gardent toujours un œil sur Zinedine Zidane, qui semblait déjà être le favori pour succéder à Massimiliano Allegri par le passé. Le 19 avril nous vous révélions d’ailleurs que Zidane garde une excellente cote à Turin. De son côté, Tuttosport explique ce mardi que la sortie du coach du Real Madrid sur son avenir, aurait eu un réel impact à la Juve, surtout auprès d’un Maurizio Sarri très critiqué. La rencontre de ce lundi face à la Lazio semblait d’ailleurs capitale. En cas de défaite, Sarri aurait encore plus plongé dans la crise et les spéculations autour de Zidane auraient augmenté.

La Juventus éteint la rumeur Zidane