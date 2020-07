Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir d’Aubameyang !

Publié le 21 juillet 2020 à 14h00 par D.M.

Entraîneur d’Arenal, Mikel Arteta a indiqué les négociations avec Pierre-Emerick Aubameyang allaient dans le bon sens et que l’attaquant pourrait prolonger son contrat avec le club londonien.

Pierre-Emerick Aubameyang est l’un des hommes forts d’Arsenal. Auteur de 20 buts en Premier League cette saison, l’attaquant gabonais a réalisé des prestations majuscules, mais son avenir demeure incertain. En effet, son contrat arrive à échéance en juin 2021 et Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour rallonger son bail. Une situation qui pousse les équipes à s’intéresser à lui. Comme annoncé par le 10 Sport, l’Inter, la Juventus ou encore le FC Barcelone ont coché son nom. Toutefois, Mikel Arteta est convaincu que Pierre-Emerick Aubameyang prolongera son contrat et restera à Arsenal.

« Je suis convaincu qu'il prolongera son séjour »