Mercato - Real Madrid : Le banc de la Juventus vraiment promis à Zidane ?

Publié le 20 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Après un nouveau succès avec le Real Madrid en Liga, Zinedine Zidane pourrait être tenté par un nouveau challenge et la Juventus est une piste régulièrement évoquée. Pourtant, le moment de Zidane ne semble pas encore arrivé, à Turin.

Le Real Madrid a remporté le titre de champion d’Espagne, après la défaite du FC Barcelone de Lionel Messi, face à Osasuna (1-2). Le deuxième de Zinedine Zidane en tant qu’entraineur madrilène, le onzième depuis ses débuts en 2016. Un véritable succès pour le Français, qui était pourtant très critiqué l’automne dernier, annoncé même partant, avec un retour de José Mourinho. Mais maintenant ? Plusieurs observateurs estiment que le moment est peut-être venu pour Zidane, d’aller voir ailleurs. Selon nos informations, à Doha on rêve de le voir au Paris Saint-Germain, mais la piste la plus concrète mène à la Juventus. Récemment, La Gazzetta dello Sport a d’ailleurs clairement expliqué que les Bianconeri gardent un œil sur Zidane et sa récente sortie aurait sérieusement ravivé leur intérêt. « Personne ne sait vraiment ce qui va se passer » a lâché Zidane, d’après AS . « J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir ». Des mots qui ont sans doute effrayé le président Florentino Pérez, mais qui font rêver du côté de Turin, où Maurizio Sarri ne fait pas vraiment l’unanimité.

Zidane, le rêve de la Juventus

Surtout que la Juventus semble prête à faire des folies pour attirerZinedine Zidane ! D’après les informations de Calciomercato.com , les dirigeants de la Juve seraient disposés à lui offrir un salaire équivalent à ce qu’il touche actuellement au Real Madrid, soit près de 13M€. Ce n’est pas tout, puisque le portail italien explique qu’à Turin on serait persuadé que Zidane a le profil parfait pour prendre les rênes de la Juve. Nous vous révélions d’ailleurs le 19 juillet dernier que le Français a une énorme cote chez les Bianconeri .

Sarri très critiqué... mais finalement gardé ?