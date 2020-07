Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération dégraissage est lancée par Zidane et Pérez !

Publié le 21 juillet 2020 à 19h30 par T.M.

Cet été, le mercato du Real Madrid devrait être calme au rayon des arrivées. En revanche, pour ce qui est des départs au sein de l’effectif de Zinedine Zidane, il devrait y avoir du mouvement.

Le coronavirus va avoir un énorme impact sur le mercato estival. En effet, suite à cette crise sanitaire, les caisses des clubs européens ont été vidées et le Real Madrid n’a pas été épargné par cela. Par conséquent, la Casa Blanca ne devrait pas faire de folies lors de ce marché des transferts. C’est d’ailleurs à l’été 2021 que l’assaut devrait être lancé pour 2021. En attendant, dans les prochaines semaines, il ne faudrait pas s’attendre à de nombreuses recrues pour Zinedine Zidane. En revanche, pour ce qui est des départs, cela est une autre histoire. L’effectif merengue est bien étoffé et il faut donc faire un peu de ménage afin de faire de la place et rentrer de l’argent dans les caisses par la même occasion. Alors qu’Achraf Hakimi a d’ores et déjà rejoint l’Inter Milan pour 40M€, As annonce ce mardi que l’opération dégraissage devrait s’accélérer dans la capitale espagnole.

Les cas épineux Bale et Mariano

Après Achraf Hakimi, d’autres joueurs du Real Madrid devraient en faire de même et faire leurs valises. A en croire les informations de As , 4 joueurs de Zinedine Zidane seraient sur la liste des départs : Lucas Vazquez, James Rodriguez, Gareth Bale et Mariano Diaz. Alors que le départ du Colombien serait quasiment acté, cela serait beaucoup plus compliqué pour les deux derniers joueurs cités. En effet, sous contrat jusqu’en 2022, le Gallois n’entend pas faire ses valises à moins que les Merengue lui donnent 60M€, un montant équivalent aux salaires qu’il devrait percevoir jusqu’à la fin de son bail. Et cette situation serait similaire avec l’ancien attaquant de l’OL. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, Mariano ne semble lui aussi pas décidé à partir. De quoi compliquer cette opération dégraissage de la Casa Blanca, qui pourrait aussi bien se débarrasser de Nacho Fernandez cet été.

Plusieurs prêts encore à prévoir !

Alors que des joueurs devraient donc quitter définitivement le Real Madrid, d’autres devraient également être prêtés. Cédé cette saison à Majorque, Takefusa Kubo devrait à nouveau l’être afin de lui donner encore un peu plus de temps de jeu. De même, Brahim Diaz, très peu utilisé par Zinedine Zidane, et Reinier Jesus, qui doit accumuler des minutes, devraient être prêtés sans option d’achat. Enfin, il y a aussi le cas Martin Odegaard. Parti à la Real Sociedad l’été dernier et pour 2 saisons, le Norvégien ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors que le club basque espère conserver le milieu de terrain, le Real Madrid pourrait très bien rappeler Odegaard pour la saison prochaine, lui qui a réussi une très belle saison. Cela va donc bouger au Real Madrid, qui compterait notamment sur les ventes de Luca Zidane, Jesus Vallejo, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez et Borja Mayoral, tout en essayant de garder 50% des droits des joueurs.