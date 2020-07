Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette indication de taille sur l'avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 19 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Alors qu’il pourrait quitter l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est envoyé vers les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, cela ne serait pas d’actualité.

La situation entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier ne semble pas s’arranger au fil des jours. En effet, au cours de la saison dernière, le portier des Verts avait perdu sa place de titulaire. Un choix de Claude Puel, qui préférait laisser l’ex-international français sur le banc, au profit de Jessy Moulin. Depuis, l’ancien monégasque a été mis à pied à titre conservatoire. La rupture entre le joueur et le club est donc totale. Et pour se relancer, Stéphane Ruffier pourrait aller du côté des Girondins de Bordeaux. Néanmoins, cette arrivée serait loin d'être bouclée…

« Ce n'est pas du tout dans l'air du temps »