Mercato - OM : Villas-Boas interpelle l’une de ses stars !

Publié le 23 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Au même titre que Dimitri Payet, Steve Mandanda pourrait être amené à prolonger son contrat tout en baissant son salaire avec l’OM. Et André Villas-Boas a évoqué cette possibilité pour son emblématique gardien.

« Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire », confiait récemment Steve Mandanda sur une possible prolongation de contrat à venir avec l’OM, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2021. Et comme son compère Dimitri Payet, le gardien phocéen pourrait accepter de prolonger tout en baissant son salaire comme cela a été évoqué ces derniers jours. André Villas-Boas a d’ailleurs évoqué cette possibilité dans les colonnes de La Provence mercredi.

« On a besoin qu’il signe et qu’il reste ici »