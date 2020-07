Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier colossal de l’été est déjà bouclé !

Publié le 23 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité offensive de l’OM pour cet été, M’Baye Niang n’a pas été contacté par André Villas-Boas comme l’a indiqué l’entraîneur portugais.

M’Baye Niang à l’OM cet été, faut-il vraiment y croire ? Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 6 juin dernier, l’attaquant sénégalais de Rennes figure bien sur la short-list d’André Villas-Boas, mais rien de concret n’a été amorcé par l’entraîneur de l’OM avec l’entourage de Niang. Et dans un entretien accordé à La Provence mercredi, le technicien portugais a fait une grande annonce à ce sujet.

« On n’a pas fait d’offre »