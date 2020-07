Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance une opération colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 juillet 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 23 juillet 2020 à 8h27

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé (21 ans) semble représenter l’avenir du PSG et les dirigeants parisiens comptent bien sceller l’avenir du champion du monde, et ce assez rapidement.

Kylian Mbappé est sans contestation possible un élément phare de l’institution parisienne. Que ce soit sur le terrain, où il a été élu meilleur buteur de Ligue 1 lors des deux dernières saisons, ou en dehors où il a acquis une renommée internationale. De quoi faire de lui un excellent coup marketing pour le PSG qui semble bien avoir amorti les 180M€ de son prêt en 2017 puis transfert en provenance de l’AS Monaco. En témoigne le choix d’EA Sports de le mettre en couverture de la jaquette de FIFA 21. Kylian Mbappé est une assurance marketing et sportive pour le club de la capitale et le PSG compte bien continuer de profiter au maximum de sa pépite.

Garder Mbappé, une priorité pour deux raisons