Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes et Zinedine Zidane pour faire les affaires de Leonardo ?

Publié le 23 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Proposé au PSG par son agent Jorge Mendes, James Rodriguez ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid où il est perçu comme étant indésirable.

À un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, James Rodriguez serait susceptible de quitter la Casa Blanca . En effet, le Colombien de 29 ans ne semble toujours pas faire partie intégrante des plans de Zinedine Zidane et devrait inéluctablement être l’une des ventes madrilènes de ce mercato estival. De son côté, un départ serait le bienvenu lui qui voulait partir chez un autre club espagnol comme il l’a récemment révélé à la presse. Néanmoins, James Rodriguez pourrait retrouver la Ligue 1 qu’il a connu avec l’AS Monaco.

Zidane veut vendre James Rodriguez, le PSG à l’affût ?