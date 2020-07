Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un chèque inattendu à prévoir pour Jacques-Henri Eyraud ?

Publié le 22 juillet 2020 à 16h15 par La rédaction

Vendu en 2018 par l’OM à Fulham, André Franck Zambo Anguissa pourrait bien rapporter encore quelques millions d'euros aux Phocéens. Explications.

L’OM avait réalisé une vente étonnante à l’été 2018 en laissant partir Frank Zambo Anguissa à Fulham, contre près de 25M€. N’ayant pas su s’imposer en Premier League, le Camerounais avait été prêté à Villarreal l'été dernier. Et le milieu de terrain a été un des hommes forts de son équipe (39 rencontres jouées), qui a terminé 5e de Liga et qui s’est donc qualifiée pour la Ligue Europa la saison prochaine. Villarreal envisagerait d'ailleurs de conserver Zambo Anguissa. Et cela pourrait bien faire les affaires des dirigeants de l'Olympique de Marseille…

Quelques millions grâce à Zambo Anguissa ?