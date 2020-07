Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta prêt à succéder à Tuchel ? Il répond !

Publié le 22 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

Après une première expérience manquée avec le Genoa, Thiago Motta est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau projet. L’ancien joueur du PSG pourrait-il remplacer Thomas Tuchel ? Il répond !

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2018, Thiago Motta a ensuite décidé d’endosser un tout nouveau rôle : celui d’entraineur. L’ancien milieu de terrain italien a commencé à apprendre au club de la capitale où il a pris en charge les U19 du PSG. Il prend pour la première fois le contrôle d’une équipe première le 22 octobre 2019 où il est nommé à la tête du Genoa, alors avant-dernier de Serie A, dans le but de donner un nouveau souffle à l’équipe italienne. Toutefois, après de très mauvais résultats, Motta est démis de ses fonctions. A la recherche d’un nouveau projet, le coach italien pourrait-il prendre la place de Thomas Tuchel au PSG ?

« Le PSG, ce n’est pas une réalité puisqu’il y a un entraîneur en place »