Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisses pour Juan Bernat !

Publié le 22 juillet 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que rien n’avancerait dans l’optique d’une prolongation de Juan Bernat au PSG, le latéral gauche serait courtisé par plusieurs écuries en Europe.

À un an de la fin de son contrat au PSG, l’avenir à court terme de Juan Bernat dans la capitale française s’écrit d’ores et déjà en pointillés. Et pour cause, l’ancien joueur du Bayern Munich arrivé à Paris à l’été 2018 aurait dernièrement repoussée une nouvelle offre de Leonardo pour renouveler son bail, et cela pourrait le conduire à être vendu dès cet été afin d’éviter un énième départ libre du PSG en 2021. Ainsi, la question est de savoir quelle destination pourrait rallier Juan Bernat s’il venait bel et bien à quitter les pensionnaires du Parc des Princes prochainement. Il a dernièrement été annoncé que le FC Séville de Julen Lopetegui serait intéressé par la perspective de l’accueillir afin de renforcer le franc gauche de sa défense. Seulement voilà, les Blanquirrojos seraient loin d’être la seule écurie intéressée par le profil du joueur de 27 ans...

Des clubs anglais et espagnols auraient contacté Juan Bernat !