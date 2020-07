Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pep Guardiola aurait joué un sale tour à Zidane !

Publié le 22 juillet 2020 à 13h00 par H.G.

Longtemps annoncé sur les tablettes du Real Madrid, Ferran Torres pourrait finalement faire faux-bond au club de la capitale espagnole pour s’engager à Manchester City.

Auteur de grandes performances au FC Valence, Ferran Torres s’est imposé comme un titulaire en puissance au sein de son club formateur à seulement 20 ans. Seulement voilà, les Blanquinegros ont vécu une saison des plus compliquées, conclue hors des places qualificative en Coupe d'Europe, après le renvoi de Marcelino et l’arrivée d’Albert Celades sur le banc, chose qui n’aurait en rien encouragé le jeune ailier droit à prolonger son bail qui expirera en juin 2021. Ainsi, en raison de sa situation contractuelle et face au fait qu’il n’aurait pas répondu à la dernière proposition de la direction du FC Valence pour prolonger son contrat, Peter Lim et Anil Murthy seraient ouverts à l’idée de laisser filer Ferran Torres cet été pour éviter un départ libre dans un an. Cette situation aurait accru l’intérêt des prétendants à la signature du natif de Foios, parmi lesquels figureraient le Real Madrid, le Borussia Dortmund ou encore Manchester City. Et à en croire les dernières révélations venues d’Allemagne, il semblerait que les Citizens soient sur le point de rafler la mise…

Pep Guardiola aurait convaincu Ferran Torres de le rejoindre !