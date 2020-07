Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Havertz... Zidane voit toutes ses cibles s'envoler !

Publié le 22 juillet 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Longtemps annoncé en quête de renforts offensifs, le Real Madrid semble actuellement en grande difficulté dans cette optique. Et pour cause, tous les joueurs ayant été liés à l’écurie madrilène ces derniers mois sont tour à tour en train de s’éloigner des Merengue.

Bien que le Real Madrid soit parvenu à s’imposer dans la course au titre en Liga face au FC Barcelone en réalisant un quasi sans faute depuis la reprise de la compétition, on ne peut pas dire que l’effectif madrilène ne souffre pas de carences sur le plan offensif. Si Karim Benzema est indéboulonnable, l’attaquant français a désormais 32 ans et n’incarne plus l’avenir des Merengue , et c’est pour cette raison que la direction du club de la capitale espagnole a choisi d’enrôler Luka Jovic l’été dernier. Cependant, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’est pas parvenu à répondre aux attentes cette saison, chose qui pourrait le conduire à s’en aller dès cet été. Plus encore, le problème de l’attaquant de pointe n’est pas le seul auquel doit faire face Zinedine Zidane puisque le Real Madrid manque cruellement d’un ailier droit indiscutable, tandis qu’il lui manque également un joueur au milieu qui puisse véritablement être le liant entre l’entrejeu et l’attaque. Ainsi, la Casa Blanca aurait coché les noms de plusieurs joueurs capables de venir combler tous ces manques au cours de la prochaine session estivale des transferts. Seulement voilà, toutes les cibles choisies par la direction madrilène semblent petit à petit être en train de se trouver hors de portée des champions d’Espagne.

Kylian Mbappé, le rêve inaccessible

Depuis maintenant plusieurs années, Kylian Mbappé est annoncé comme le grand rêve du Real Madrid en terme de recrutement. Florentino Perez rêverait en effet de l’arracher au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, afin de faire de lui la tête de gondole du projet madrilène dans les prochaines années et ainsi reprendre le flambeau de tête d’affiche laissé vacant par Cristiano Ronaldo à son départ à la Juventus en 2017. Seulement voilà, il est désormais acté que l’ancien joueur de l’AS Monaco ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Et pour cause, invité sur l’antenne de Onda Cero il y a quelques jours, Florentino Perez a tout simplement fermé la porte à une arrivée de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines après le passage de la pandémie de COVID-19 et les conséquences financières de celle-ci. « Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose », avait-il alors expliqué. Une tendance confirmée ce mardi par le Champion du Monde 2018 lui-même à la mi-temps du match amical du PSG face au Celtic Glasgow au Parc des Princes (4-0), qui a définitivement mis un terme aux spéculations sur son avenir. « Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a-t-il lâché. Cela ne veut évidemment pas dire que Kylian Mbappé ne rejoindra jamais le Real Madrid, qui pourrait maintenant passer à l’action à l’été 2021 où le Français n’aura plus qu’un an de contrat au PSG. Mais il en reste qu’il est en tout cas définitivement acté que son transfert grandement attendu par les observateurs de l’écurie madrilène n’interviendra pas cet été.

Kai Havertz, Ferran Torres, Erling Haaland… Tous s’éloignent du Real Madrid !