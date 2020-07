Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic pourrait rebondir en Ligue 1 !

Publié le 22 juillet 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est en grande difficulté au Real Madrid, Luka Jovic pourrait prochainement avoir l’occasion de rallier une prestigieuse écurie de Ligue 1 afin de se relancer.

Arrivé il y a un an au Real Madrid, Luka Jovic n’est pas parvenu à s’adapter à la Liga et à la vie dans la capitale espagnole. Buteur très prolifique du côté de l’Eintracht Francfort, l’attaquant serbe n’est pas parvenu à rééditer ses performances réalisées en Bundesliga avec les Merengue alors qu’il était appelé à prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme. Par conséquent, face au flop de sa première saison au Real Madrid, Luka Jovic pourrait être amené à quitter les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu cet été. Et il semblerait qu’une écurie de Ligue 1 puisse être un point de chute crédible pour le joueur de 22 ans dans les prochaines semaines.

Luka Jovic aurait été proposé à l’AS Monaco !

À en croire les informations publiées par Santi FM, journaliste de FootMercato , Luka Jovic aurait dernièrement été proposé à l’AS Monaco par son agent. Niko Kovac, récemment nommé entraîneur du club de la Principauté en lieu et place de Robert Moreno, pourrait être favorable à la venue du joueur du Real Madrid dans la mesure où il apprécierait particulièrement son profil. Reste maintenant à savoir si la piste prendra davantage d’ampleur dans les jours et les semaines à venir et sous quelle modalité une éventuelle arrivée de Luka Jovic pourra se conclure.