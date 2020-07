Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Décision imminente pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 21 juillet 2020 à 22h30 par A.C.

Pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane, Luka Jovic pourrait bien quitter le Real Madrid cet été.

Recruté pour 60M€ après une saison fantastique à l’Eintracht Francfort, où il a marqué 27 buts toutes compétitions confondues, Luka Jovic s’est cassé les dents au Real Madrid. Entre blessures récurrentes et choix de Zinedine Zidane, il n’a cumulé que 799 minutes de jeu en tout ! Il a d’ailleurs dû faire face à Karim Benzema tout simplement éblouissant et la presse espagnole l’assure, Jovic n’a plus sa place à Madrid.

L’agent de Jovic devrait bientôt rencontrer le Milan AC