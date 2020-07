Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé scelle définitivement son avenir pour cet été !

Publié le 21 juillet 2020 à 20h45 par T.M.

Régulièrement annoncé vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a assuré qu’il serait bien au PSG la saison prochaine.

Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, son avenir ne cesse d’être au coeur des rumeurs. En effet, le Real Madrid rêve de voir le prodige français sous la tunique merengue tandis que Leonardo fait tout depuis plusieurs mois désormais pour tenter de prolonger le champion du monde 21 ans. L’avenir de Mbappé est donc au centre des débats, mais ce mardi, le Parisien a lâché un message équivoque sur les réseaux sociaux au moment de présenter le nouveau maillot du PSG : « PSG 2020-2021. Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. Ensemble nous sommes invincibles ».

« Je suis dans le projet pour une quatrième année »