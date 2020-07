Foot - Mercato

Mercato : L'avenir de Cavani relancé... par Bielsa ?

Publié le 21 juillet 2020 à 19h00 par A.C.

Adriano Radrizzani, propriétaire de Leeds United, a expliqué être intéressé par le profil d’Edinson Cavani.

L’avenir d’Edinson Cavani commence à intéresser de plus en plus de monde. Il faut dire que, même à 33 ans, l’attaquant reste un joueur de premier rang. A en croire les dernières indiscrétions sur l’avenir du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, ce sont ses exigences qui bloqueraient les choses, alors que l’Inter, l’AS Roma et selon nos informations le Napoli, le suivent de près. Plus récemment, Record a évoqué la piste Benfica, mais là encore le côté financier représente un obstacle de taille pour l’ancien du PSG.

« Cavani ? Si Bielsa est d’accord, on pourrait faire une tentative »