Mercato - OM : Villas-Boas est passé à l'action dans ce dossier à 0€ !

21 juillet 2020

André Villas-Boas souhaiterait attirer Mauricio, un joueur qu’il a déjà eu sous ses ordres au Zénith Saint-Pétersbourg. Le coach de l’OM aurait contacté le joueur afin de lui faire part de son intérêt.

L’OM est au plus mal au niveau financier. Le club affiche un déficit de 100M€ et aborde ce mercato estival avec incertitude. Malgré les difficultés rencontrées, les dirigeants olympiens voudraient se renforcer et rechercheraient des bons plans pour arriver à leurs fins. Ainsi, André Villas-Boas aurait activé ses réseaux et aurait ciblé Mauricio (31 ans). Un joueur qu’il connait bien puisque le joueur brésilien évoluait sous ses ordres au Zénith Saint-Pétersbourg. En fin de contrat avec le PAOK Salonique, Mauricio pourrait arriver à Marseille libre. Le milieu de terrain avait en tout cas affiché son envie de rejoindre l’OM : « Quand j’ai entendu parler de son intérêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale » déclarait-il au média brésilien Terra le 5 juillet dernier.

Discussions entre Villas-Boas et Mauricio