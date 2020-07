Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une chance de doubler Guardiola pour Koulibaly !

Publié le 21 juillet 2020 à 23h45 par B.C.

Alors que Manchester City souhaiterait mettre la main sur Kalidou Koulibaly, le club anglais refuserait de débourser plus de 75M€ pour l'international sénégalais comme le souhaite Naples, permettant au PSG de garder encore espoir dans ce dossier.

Prolongé de deux mois par le PSG pour disputer la fin de la saison, Thiago Silva devrait bel et bien quitter le club de la capitale en septembre après huit années de bons et loyaux services. Leonardo souhaite donc mettre la main sur un nouveau défenseur durant l'été et multiplie les pistes pour parvenir à ses fins. D'après les informations exclusives du 10 Sport, le PSG tente de convaincre Dayot Upamecano (Leipzig) de rejoindre la capitale, mais l'espoir français n'est pas l'unique joueur visé à ce poste. Il y a quelques jours, la presse italienne expliquait que le dossier Kalidou Koulibaly était toujours à l'étude au sein du club de la capitale, malgré le coût de l'opération, mais ce n'est pas l'unique obstacle.

City veut Koulibaly, mais pas à n'importe quel prix