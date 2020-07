Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG passe à l’attaque pour Upamecano !

21 juillet 2020

Après avoir pris des renseignements sur Dayot Upamecano, le PSG a décidé de passer à l’offensive et tente de convaincre le joueur.

Comme révélé par le10sport.com le 14 juillet dernier, le PSG a coché de nouveaux noms sur sa short-list pour la défense centrale. Leonardo a pris des renseignements sur deux espoirs du football français, Dayot Upamecano (Leipzig) et Jean-Clair Todibo (FC Barcelone). Le journal Mundo Deportivo , par la voie de son journaliste Miguel Rico, a confirmé nos révélations pour Todibo, indiquant que le PSG était bel et bien positionné sur l’ancien toulousain. Mais c’est bien la piste Upamecano que Leonardo creuse le plus.

Des discussions sont ouvertes !

Selon nos informations, le PSG a franchi le cap de la prise de renseignements pour maintenant tenter de convaincre le joueur de venir à Paris. Des discussions avec l’entourage du joueur auraient eu lieu. Objectif : avoir l’accord de Dayot Upamecano avant de lancer une offensive à destination de Leipzig. Un dossier compliqué puisque Manchester City, Arsenal et Chelsea sont déjà là. Avec un contrat qui se termine en juin 2021, Upamecano est une proie idéale pour tous les grands d’Europe : un petit prix pour un grand talent. Paris espère pouvoir faire la différence et ainsi enregistrer l’arrivée d’un nouvel espoir en défense. Un joueur, de plus, issu de la formation française (Valenciennes).