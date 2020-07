Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo frappait d’une pierre deux coups avec David Alaba ?

Publié le 21 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Intéressé par David Alaba, qui n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich, Leonardo pourrait bien résoudre deux problèmes d’un coup au PSG. Explications.

Sur ce marché des transferts, David Alaba est l’une des bonnes affaires à saisir. En effet, l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich. Et si les Bavarois cherchent à prolonger leur joueur, ce dernier n’a rien décidé pour le moment, pensant tout de même à s’en aller. De quoi donc éveiller l’intérêt de plusieurs cadors européens à l’instar du PSG. En effet, avec la future perte de Thiago Silva, Leonardo aurait coché le nom d’Alaba, qui pourrait ainsi venir renforcer le secteur défensif, lui qui est très polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe et dans le couloir gauche. Une bonne nouvelle pour le PSG, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là…

Alaba pour renforcer… le milieu de terrain ?