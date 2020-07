Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba va être mis sous pression pour son avenir

Publié le 18 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que plusieurs cadors européens seraient intéressés par David Alaba, le Bayern Munich voudrait obtenir une réponse rapide de l’Autrichien concernant son avenir.

A 28 ans, David Alaba se retrouve à un moment important de sa carrière. Cadre du Bayern Munich, l’Autrichien n’a toutefois plus qu’un an de contrat. La question est donc de savoir s’il va continuer l’aventure en Bavière ou s’il voudra s’offrir un nouveau challenge. Un feuilleton Alaba qui commence à faire énormément parler. Alors que les Allemands chercheraient à prolonger leur défenseur, plusieurs grosses écuries européennes voudraient sauter sur l’occasion et récupérer le protégé d’Hans-Dieter Flick, à l’instar du PSG, de Manchester City ou encore de l’Inter Milan. Pour le moment, le flou est toutefois total dans ce dossier, mais le Bayern Munich souhaiterait dissiper ce voile au plus vite.

Le Bayern exige une réponse !